Мужчина с мясницким ножом угрожал съёмочной группе «Полиции Майами»

Съёмки нового голливудского фильма «Полиция Майами — 85» в Нью-Йорке обернулись полицейской операцией из-за мужчины с огромным мясницким ножом. Неизвестный угрожал сотрудникам киногруппы, сообщает Variety.

Инцидент произошёл поздно вечером 23 октября в Бруклине, неподалёку от кладбища Вашингтон. Вооружённым нарушителем оказался 23-летний местный житель Алекс Перес. По информации полиции, он вступил в конфликт с одним из участников съёмочного процесса и начал размахивать ножом. Около 23:00 мужчину задержали, никто не пострадал.

На кадрах, опубликованных TMZ, видно, как подозреваемому надевают наручники, а затем полицейский извлекает из кармана его толстовки большой мясницкий нож. Пересу предъявили обвинения в угрозах и незаконном хранении оружия. По данным таблоида, ранее его уже пять раз задерживали, в том числе по подозрению в причастности к деятельности банды, вооружённому нападению и краже со взломом.

В момент происшествия в Нью-Йорке работала команда фильма «Полиция Майами — 85» режиссёра Джозефа Косински. Главные роли исполняют Майкл Б. Джордан и Остин Батлер. Первый играет детектива Рикардо Таббса, второй воплощает образ его напарника Джеймса Крокетта.

Картина станет новой экранизацией знаменитого криминального сериала 1980-х годов. Действие развернётся в Майами, а сюжет затронет мир роскоши, преступности и коррупции. За основу авторы взяли пилотный эпизод и первый сезон оригинального телепроекта. Премьера фильма запланирована на 19 мая 2028 года.

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