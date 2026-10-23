В Реутове завели дело после избиения журналистки «Вестей» во время съёмок

В подмосковном Реутове корреспондент программы «Вести» подверглась нападению во время подготовки сюжета о возможном незаконном производстве продуктов питания. Журналистка получила телесные повреждения, а по итогам происшествия следователи возбудили уголовное дело сразу по двум статьям. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

Инцидент произошёл 22 октября, когда сотрудница телеканала «Россия» собирала информацию для редакционного материала. Во время выполнения профессиональных обязанностей на неё напала женщина, которая, по данным прокуратуры, понимала законный характер работы журналистки.

После произошедшего правоохранительные органы начали расследование по части 3 статьи 144 УК РФ — воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Эта норма предусматривает ответственность за препятствование работе представителей СМИ с применением насилия или угрозой его применения.

Одновременно возбуждено дело по части 1 статьи 236 УК РФ, связанной с нарушением санитарно-эпидемиологических правил. Эта часть расследования касается возможных нарушений при производстве пищевой продукции.

Какие именно травмы получила корреспондент и потребовалась ли ей госпитализация, пока не уточняется. Также не раскрывается, какие продукты выпускались на предприятии и какие нарушения могли быть допущены.

Прокуратура Реутова взяла на контроль ход и результаты расследования. Следователям предстоит установить все обстоятельства нападения, а также проверить соблюдение санитарных требований на производстве.

Ранее Life.ru сообщал о передаче в суд дела об избиении съёмочной группы «Известий» в Москве. Четверых охранников обвинили в нападении на журналистов, которые готовили репортаж о тренингах в гостиничном комплексе. По данным следствия, сотрудники охраны применили силу и повредили съёмочную технику.