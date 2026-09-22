Мужчина тяжело ранен при атаке FPV-дрона на автомобиль в Шебекине

Мужчина получил тяжёлые ранения при ударе FPV-дрона по автомобилю в Шебекине Белгородской области. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

«В городе Шебекино FPV-дрон ВСУ нанёс удар по автомобилю. Мужчину в тяжёлом состоянии с проникающим ранением живота бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ», — говорится в сообщении оперштаба.

Ранее Life.ru писал, что один человек погиб и трое получили ранения при атаках беспилотников на Брянскую область. По данным региональных властей, один из дронов ударил по частному дому в Погарском районе, ещё несколько атак пришлись по гражданским автомобилям. Осколочные ранения получили женщина и двое мужчин. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.