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Регион
Опубликовано 22 сентября, 18:36

Мужчина тяжело ранен при атаке FPV-дрона на автомобиль в Шебекине

Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru

Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru

Мужчина получил тяжёлые ранения при ударе FPV-дрона по автомобилю в Шебекине Белгородской области. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

«В городе Шебекино FPV-дрон ВСУ нанёс удар по автомобилю. Мужчину в тяжёлом состоянии с проникающим ранением живота бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ», — говорится в сообщении оперштаба.

Дрон ВСУ повредил пост радиационного контроля ЗАЭС
Дрон ВСУ повредил пост радиационного контроля ЗАЭС

Ранее Life.ru писал, что один человек погиб и трое получили ранения при атаках беспилотников на Брянскую область. По данным региональных властей, один из дронов ударил по частному дому в Погарском районе, ещё несколько атак пришлись по гражданским автомобилям. Осколочные ранения получили женщина и двое мужчин. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Больше новостей об авариях и чрезвычайных происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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