Мужчина умер в вертолёте спасателей после эвакуации с горы Шалбуздаг

Мужчина, сорвавшийся со скалы на горе Шалбуздаг в Докузпаринском районе Дагестана, умер при транспортировке в больницу. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Пострадавшего эвакуировали вертолётом в Махачкалу, однако спасти его не удалось.

Эвакуация пострадавшего. Видео © «Макс» / МЧС Дагестана

Спасательную операцию осложняла труднопроходимая местность. На борту вертолёта находились реаниматолог и врач Дагестанского центра медицины катастроф.

После посадки в аэропорту Махачкалы мужчину в крайне тяжёлом состоянии передали бригаде скорой помощи. Медики повезли его в городское лечебное учреждение.

«По дороге в больницу врачи провели все необходимые реанимационные мероприятия, но к сожалению, спасти мужчину не удалось», — говорится в сообщении ведомства.

Частный вертолёт для эвакуации организовали родственники пострадавшего. Борт приземлился в 150–200 метрах от мужчины, после чего спасатели доставили его к воздушному судну.

Ранее Life.ru сообщал, что спасателей на горе Мижирги в Кабардино-Балкарии несколько раз экстренно эвакуировали из-за угрозы новых обвалов. По словам представителя МЧС Мухамата Анаева, ледник продолжает двигаться, а откалывающиеся участки карниза создают опасность для участников поисковой операции.