Мужчина упал в могилу отца и умер на похоронах друга в Бразилии

В Бразилии 48-летний мужчина погиб, провалившись в могилу собственного отца во время похорон друга. Трагедия произошла на муниципальном кладбище Сан-Жозе в городе Линьярес, сообщает O Globo.

Адилсон Марсаро приехал проститься со знакомым, который погиб в ДТП. Перед церемонией он решил навестить могилу отца, расположенную на том же кладбище. Мужчина сел на бетонную плиту над захоронением, однако конструкция неожиданно обрушилась. Бразилец рухнул внутрь могильной шахты.

По словам сотрудницы кладбища, незадолго до трагедии Марсаро поздоровался с участниками похорон, оставил мотоцикл и шлем неподалёку от места захоронения друга, после чего направился к могиле родственника. Услышав грохот, очевидцы поспешили на помощь и вызвали спасателей. Однако прибывшие медики констатировали смерть мужчины.

Тело погибшего отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Власти Линьяреса выразили соболезнования его близким и пояснили, что муниципалитет отвечает за содержание общих территорий кладбищ, тогда как следить за состоянием отдельных могил должны родственники усопших. Обстоятельства несчастного случая выясняет полиция.

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