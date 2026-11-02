В селе Червоная Поляна Антрацитовского округа ЛНР при пожаре погибли 22-летняя девушка и её двухлетний сын. По предварительной информации, дом могли поджечь умышленно, а подозрения пали на сожителя матери погибшей. Об этом сообщили в СУ СК по региону.

Девушка с двухлетним ребёнком сгорели заживо в Антрацитовском районе. Видео © Telegram / Следком ЛНР

Женщина сообщила своему возлюбленному, что ждёт от него ребёнка. Мужчина находился в командировке и некоторое время переводил ей деньги. Когда он вернулся, то выяснил, что беременность была выдуманной.

Предполагается, что после этого мужчина решил отомстить возлюбленной. Он мог устроить пожар в доме, где находились её дочь и маленький внук. Сама женщина, из-за которой возник конфликт, среди погибших не числится.

По предварительным сведениям, подозреваемого задержали. Сообщается, что сначала мужчина отрицал причастность к пожару, но позднее признался в умышленном поджоге.

Трагедия произошла ночью 29 октября. Спасателей вызвали прохожие, когда одноэтажный дом уже полностью охватило пламя. Во время тушения сотрудники ведомства обнаружили тела матери и ребёнка. Из горящего здания сумел выбраться 45-летний мужчина.

Огонь уничтожил дом площадью 100 квадратных метров, однако пожарные не допустили распространения пламени на соседние постройки. Первоначально Следственный комитет расследовал гибель двух человек по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее Life.ru рассказывал о пожаре в подмосковном посёлке Воровского, где погибли женщина и двухлетний ребёнок. Возгорание произошло утром 4 октября в садовом доме на территории СНТ «Станкоагрегат». Когда приехали пожарные, строение уже горело по всей площади. Спасатели локализовали огонь на 36 квадратных метрах, а затем обнаружили тела погибших при разборе конструкций.