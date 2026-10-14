Мужчина вытолкнул девушку с 10-го этажа гостиницы в двух шагах от полицейского участка

В индийском Лакхнау полиция разыскивает мужчину, которого подозревают в причастности к гибели 24-летней девушки. По версии следствия, он мог сбросить её с десятого этажа гостиницы Celestial Manor. О происшествии сообщает The Times of India.

Тело Самрин обнаружили вечером 12 октября возле здания отеля в штате Уттар-Прадеш. Полученные при падении травмы оказались смертельными.

За день до трагедии постоялица заселилась в номер вместе с мужчиной примерно 30 лет. Его личность правоохранителям пока установить не удалось.

После падения Самрин её спутник, по имеющимся сведениям, воспользовался лифтом, чтобы попасть в подземный гараж. Оттуда он уехал на мотоцикле и скрылся.

Сейчас полицейские изучают записи камер видеонаблюдения, пытаясь восстановить последовательность событий и выяснить обстоятельства смерти молодой женщины.

Примечательно, что гостиница расположена неподалёку от штаб-квартиры полиции штата. Несмотря на это, разыскать предполагаемого участника происшествия пока не удалось.

Полиция установила имя разыскиваемого — Авниш Джайсвал — и возбудила дело об убийстве по заявлению сестры погибшей. Родственники считают, что причиной трагедии мог стать конфликт из-за женитьбы мужчины на другой женщине.

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