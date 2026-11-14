В Екатеринбурге мужчина застрелил нового возлюбленного бывшей жены и покончил с собой. Тела обоих обнаружили возле жилого дома на улице Шаумяна, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, мужчина приехал к экс-жене и застал её с новым сожителем. Между соперниками разгорелась ссора, во время которой бывший супруг схватился за ружьё и смертельно ранил оппонента. Соседи услышали три выстрела подряд, а спустя некоторое время прогремел ещё один.

Одна из местных жительниц заметила мужчину, убегавшего в сторону гаражей. Позднее его тело нашли за мусорными баками неподалёку от подъезда. На месте происшествия работают полицейские.

Ранее Life.ru сообщал, что в Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве бывшей возлюбленной возле кризисного центра. По версии следствия, Якуб Сулейманов подкараулил женщину у учреждения, куда она пришла за помощью, и напал на неё с ножом. Пострадавшая скончалась в больнице, а обвиняемый самостоятельно позвонил в полицию. Суд отправил его под стражу до 11 января 2027 года.