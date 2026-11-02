Двое мальчиков, оставшихся без матери после семейной трагедии в Челябинске, воссоединились с родным отцом. Детей передали мужчине после того, как они прошли реабилитацию и получили необходимую помощь. Об этом РИА «Новости» сообщили в Министерстве социальных отношений Челябинской области.

Речь идёт о братьях 2020 и 2022 годов рождения. Они пережили убийство матери и старшей сестры в микрорайоне Вишнёвая Горка. Сразу после происшествия мальчиков вместе с младшим ребёнком погибшей поместили в больницу, где с ними работали специалисты.

Теперь старшие братья находятся с отцом, который ранее специально приехал за ними в Челябинск. Однако судьба самого маленького члена семьи пока не определена.

Младенец, родившийся в 2026 году, остаётся под присмотром социальных служб. Забрать его выразили желание родственники как погибшей женщины, так и её супруга. Органы опеки должны оценить обстоятельства и решить, кому доверить воспитание малыша.

Трагедия произошла 28 октября в квартире на улице Олимпийской. Там обнаружили тела 38-летней женщины, её 15-летней дочери и 39-летнего мужчины. По предварительной версии правоохранителей, сотрудник частного охранного предприятия убил супругу и падчерицу, после чего покончил с собой.

Двое младших мальчиков смогли выбраться из квартиры и укрыться у соседей. Грудной ребёнок остался внутри, откуда его впоследствии вынесли прибывшие полицейские. Все трое выжили.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух человек. Пока правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, социальные службы продолжают заниматься устройством младенца. Окончательное решение об опеке, как подчеркнули в региональном министерстве, будет принято с учётом интересов ребёнка.

Ещё 29 октября стало известно, что родной отец двух мальчиков готов забрать их после гибели матери и старшей сестры. Как сообщал Life.ru со ссылкой на региональное министерство социальных отношений, мужчина выехал в Челябинск, а специалисты соцзащиты пообещали помочь с возвращением детей в семью. До приезда отца братья находились в больнице, где им обеспечивали уход и психологическую поддержку.