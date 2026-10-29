Двух мальчиков, выживших после убийства матери в Челябинске, заберёт родной отец

Родной отец двух мальчиков, оставшихся без матери после семейной трагедии в Челябинске, выехал в город, чтобы забрать сыновей к себе. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Министерства социальных отношений Челябинской области.

Речь идёт о братьях 2020 и 2022 годов рождения, которые пережили убийство матери и старшей сестры в микрорайоне Вишнёвая Горка. Специалисты соцзащиты уже связались с их отцом, и мужчина выразил готовность самостоятельно воспитывать детей.

«Установлен контакт с родным отцом двоих мальчиков 2020 и 2022 годов рождения. Он изъявил желание забрать сыновей и уже выехал в Челябинск», — рассказала представительница ведомства.

После прибытия мужчины в регион сотрудники социальной защиты окажут ему необходимую помощь, чтобы дети смогли как можно скорее вернуться в семью. До этого времени братья останутся в больнице, где получают медицинский уход, психологическую поддержку и проходят реабилитацию.

Тем временем решается судьба самого младшего ребёнка погибшей женщины, родившегося в 2026 году. Как сообщает 74.ru со ссылкой на региональный Минсоц, семимесячного малыша готова взять под опеку его тётя — родная сестра матери. Власти ожидают приезда родственницы в Челябинск.