Вернулся из командировки и убил семью: Охранник из Челябинска не сдал оружие перед расправой

Охранник, застреливший сожительницу и её 15-летнюю дочь в Челябинске, после возвращения из командировки намеренно не сдал служебное оружие, которое впоследствии использовал для расправы. Новые подробности семейной трагедии раскрыл Telegram-канал SHOT.

По информации издания, 39-летний Вячеслав вместе с возлюбленной Евгенией всего две недели назад перебрался в квартиру на улице Олимпийской в микрорайоне Вишнёвая Горка. Вскоре мужчина отправился по работе в Северную Осетию, а вернувшись домой, оставил при себе оружие.

В жилище вместе с парой находились четверо детей: 15-летняя дочь женщины, двое её сыновей и общий шестимесячный младенец. По предварительным сведениям, утром 28 октября Вячеслав сначала застрелил девочку, затем открыл огонь по Евгении. Его тело будет найдено позже.

Избежать гибели удалось двум мальчикам девяти и тринадцати лет. Услышав стрельбу, они выбежали из квартиры и укрылись у соседей. Грудной ребёнок остался внутри.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.