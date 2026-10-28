Вернулся из командировки и расстрелял семью: Убийца из Челябинска оказался чоповцем

Мужчина, подозреваемый в убийстве сожительницы и её 15-летней дочери в Челябинске, работал в частном охранном предприятии и имел доступ к оружию. Незадолго до трагедии он вернулся из командировки в Северную Осетию. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, 39-летний Вячеслав Г. был уроженцем Казахстана. В 2026 году он вместе с семьёй перебрался на Урал из Краснодара и поселился в микрорайоне Вишнёвая Горка.

Трагедия произошла 28 октября в квартире дома на улице Олимпийской. По предварительной версии, мужчина застрелил падчерицу-подростка и свою сожительницу Евгению, после чего покончил с собой. Предположительно, первой погибла девочка. Её тело обнаружили в одной из комнат, а погибших мужчину и женщину нашли на кухне, по разные стороны помещения. Точную последовательность событий устанавливают следователи.

В момент стрельбы в квартире находились четверо детей. Двое мальчиков смогли выбежать к соседям, а грудной ребёнок остался внутри. Все трое выжили и не получили ранений. Спасшимся мальчикам 10 и 12 лет. Прибывшие на место полицейские вынесли младенца из квартиры и передали соседке. Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об убийстве двух человек.