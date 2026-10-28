Убийца семьи в Челябинске открывал стрельбу с балкона за 10 дней до бойни

Примерно за десять дней до гибели женщины и её 15-летней дочери в челябинской Вишнёвой горке из их квартиры уже стреляли. По словам соседей, мужчина открыл огонь с балкона в воздух — местные жители слышали от пяти до семи выстрелов. Информацией делится Mash.

Соседи также утверждают, что из квартиры регулярно доносились споры и ссоры, а мужчину часто видели пьяным. Вечером 27 октября, около 23:00, жильцы тоже слышали крики.

Напомним, 28 октября в квартире на улице Олимпийской обнаружили тела мужчины, женщины и её 15-летней дочери с признаками насильственной смерти. Региональное управление СК сообщило о возбуждении уголовного дела об убийстве двух и более человек. По предварительным данным, мужчина застрелил сожительницу и её дочь. Его тело нашли в той же квартире, рядом находилось оружие. При этом двое мальчиков успели выбежать из квартиры и укрыться у соседей. Внутри оставался грудной ребёнок. Все трое детей выжили и не получили физических травм.