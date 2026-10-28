Бойня за одно слово: Назван ужасающий мотив убийцы семьи в Челябинске
Житель Челябинска мог убить жену и её дочь за то, что она назвала его предателем
Предполагаемый убийца. Обложка © Telegram / Mash
Убийству женщины и её 15-летней дочери в челябинском микрорайоне Вишнёвая горка могла предшествовать семейная ссора. По предварительной версии, конфликт обострился после того, как женщина назвала мужа предателем. Об этом пишет Mash.
Тело 39-летнего мужчины впоследствии обнаружили в квартире вместе с телами женщины и девочки. Согласно предварительным сведениям, стрельба велась из пистолета Иж-71. Сообщается также о проверке ЧОП «Омега-1», где работал мужчина, и обстоятельств хранения оружия.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более человек. Ведомство подтвердило обнаружение в квартире на улице Олимпийской тел мужчины, женщины и её 15-летней дочери с признаками насильственной смерти.
Напомним, 39-летний Вячеслав вместе с возлюбленной Евгенией всего две недели назад перебрался в квартиру на улице Олимпийской в микрорайоне Вишнёвая Горка в Челябинске. С парой проживали четверо детей: 15-летняя дочь женщины, двое её сыновей и общий шестимесячный младенец. В день трагедии Вячеслав не сдал оружие в ЧОП, где работал охранником. Предположительно, он застрелил сожительницу, её старшую дочь, после чего совершил суицид. Два мальчика и младенец выжили.
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