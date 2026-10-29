Семимесячного малыша убитой в Челябинске женщины готова забрать тётя

Семимесячного ребёнка женщины, убитой вместе с 15-летней дочерью в челябинском микрорайоне Вишнёвая Горка, готова взять под опеку его родная тётя. Об этом сообщает 74.ru со ссылкой на Министерство социальных отношений Челябинской области.

«Его готова забрать родственница со стороны погибшей матери. В настоящее время мы ожидаем прибытия женщины на территорию региона», — рассказали в министерстве.