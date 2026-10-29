Семимесячного малыша убитой в Челябинске женщины готова забрать тётя
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Семимесячного ребёнка женщины, убитой вместе с 15-летней дочерью в челябинском микрорайоне Вишнёвая Горка, готова взять под опеку его родная тётя. Об этом сообщает 74.ru со ссылкой на Министерство социальных отношений Челябинской области.
«Его готова забрать родственница со стороны погибшей матери. В настоящее время мы ожидаем прибытия женщины на территорию региона», — рассказали в министерстве.
Сейчас младенец находится в больнице вместе с двумя старшими братьями. После трагедии всем троим детям обеспечили необходимый уход, медицинскую и психологическую помощь. Вопрос передачи самого младшего ребёнка под опеку предстоит решить с участием социальных служб.
Напомним, 28 октября в квартире на улице Олимпийской обнаружили тела 38-летней женщины, её 15-летней дочери и 39-летнего мужчины. По предварительной версии следствия, сотрудник частного охранного предприятия застрелил супругу и падчерицу, после чего покончил с собой. Двое мальчиков спаслись, выбежав из квартиры к соседям, тогда как младенца позже вынесли полицейские. Впоследствии выяснилось, что предполагаемый убийца вернулся из командировки и не сдал служебное оружие. Сегодня стало известно о том, что родной отец двух старших братьев уже направился за ними в Челябинск.