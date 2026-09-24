Мужчина застрелил жену в подъезде дома в Серпухове и покончил с собой

Житель Серпухова застрелил свою 48-летнюю супругу во время конфликта в подъезде жилого дома, после чего покончил с собой. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

Трагедия произошла 23 сентября в доме на улице Подольской. По предварительным данным следствия, между супругами вспыхнула ссора, в пылу которой мужчина застрелил жену и после свёл счёты с жизнью.

По факту убийства женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Серпуховская городская прокуратура взяла ход расследования и установление обстоятельств случившегося на контроль.

Ранее Life.ru сообщал об убийстве женщины в подмосковных Котельниках во время конфликта с сожителем. Мужчине тогда предъявили обвинение по статье об убийстве.