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Опубликовано 24 сентября, 08:34

Мужчина застрелил жену в подъезде дома в Серпухове и покончил с собой

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Житель Серпухова застрелил свою 48-летнюю супругу во время конфликта в подъезде жилого дома, после чего покончил с собой. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

Трагедия произошла 23 сентября в доме на улице Подольской. По предварительным данным следствия, между супругами вспыхнула ссора, в пылу которой мужчина застрелил жену и после свёл счёты с жизнью.

По факту убийства женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Серпуховская городская прокуратура взяла ход расследования и установление обстоятельств случившегося на контроль.

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Ранее Life.ru сообщал об убийстве женщины в подмосковных Котельниках во время конфликта с сожителем. Мужчине тогда предъявили обвинение по статье об убийстве.

Больше новостей о расследованиях и уголовных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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