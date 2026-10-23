Мужчине оторвало тросом крана два пальца, но московские врачи смогли их пришить

Московские хирурги сохранили все пальцы 25-летнему мужчине, который тяжело повредил руку на производстве. Два пальца были полностью оторваны, ещё два — сломаны. Об операции рассказали в ГКБ имени А. К. Ерамишанцева.

Пациент получил травму тросом крана во время работы на одном из региональных предприятий. В Центре микрохирургии кисти врачи вернули на место указательный и средний пальцы, а также восстановили повреждённые безымянный палец и мизинец. Операция продолжалась девять с половиной часов. Ключевой задачей было восстановить кровоток в пришитых пальцах, необходимый для их приживления.

«Отрывной механизм травматической ампутации — один из самых сложных, и процент неудач очень высок. Однако нам удалось до конца побороться и сохранить все пальцы», — рассказал руководитель центра Георгий Назарян.

Позже мужчине провели ещё несколько операций для восстановления работы кисти. Сейчас он проходит реабилитацию под наблюдением специалистов и уже может держать ручку и самостоятельно пользоваться столовыми приборами.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Люберцах хирурги спасли мужчину от ампутации ноги, артерии которой оказались полностью закупорены тромбами. Пациент поступил в больницу с сердечной недостаточностью, однако во время обследования у него обнаружили ещё два серьёзных заболевания. Чтобы сохранить конечность, медикам пришлось провести экстренную пятичасовую операцию.