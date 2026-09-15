Мужчину расстреляли во дворе дома на глазах у троих детей в Мирном

Житель Мирного оказался в больнице с огнестрельными ранениями после конфликта с соседом. Инцидент произошёл на глазах у троих детей. Об этом пишет телеграм-канал «Mash на волне».

Как рассказала жена пострадавшего Яна, вечером они отдыхали вместе во дворе, когда к ним пришёл сосед Владимир. По её словам, мужчина требовал сделать музыку тише, стучал в калитку и угрожал расправой. Супруга утверждает, что подобная ситуация повторялась несколько раз. Позже к соседу приехали трое знакомых, после чего началась драка.

По словам женщины, мужчину избили, а затем один из участников конфликта несколько раз выстрелил в него с близкого расстояния. После этого, как утверждается, пострадавшего ещё ударили лопатой по голове. Очевидцами случившегося стали трое детей Яны и Константина. Женщина рассказала, что старший сын пытался закрыть отца собой во время нападения.

Врачи извлекли пули и провели операцию. Сейчас у мужчины диагностированы перелом ребра и ушиб лёгкого. Также во время конфликта пострадал другой сосед, который пришёл на крики — у него зафиксировали черепно-мозговую травму и травму челюсти.

Семья обратилась в полицию, где проводится проверка. Владимир отказался комментировать произошедшее и завершил разговор с журналистами.

Ранее Life.ru писал, что в Москве женщина украла у полицейского пистолет и выстрелила в него. Женщину арестовали по административному правонарушению и усадили в полицейский автомобиль. Выждав подходящий момент, обвиняемая вытащила пистолет из кобуры правоохранителя и выстрелила в него.