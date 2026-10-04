Мужчину застрелили на поминальной службе в Лондоне при десятках людей

40-летний мужчина погиб при стрельбе во время поминальной службы в районе Ист-Актон на западе Лондона. Инцидент произошёл вечером 2 октября у перекрёстка Braybrook Street и Erconwald Street, сообщила столичная полиция Великобритании.

Правоохранители получили сообщение о нескольких выстрелах около 19:47. На место прибыли полиция и Лондонская служба скорой помощи. Медики пытались спасти пострадавшего, однако он скончался на месте. По предварительной версии, причиной смерти стало огнестрельное ранение, окончательные выводы должны сделать после вскрытия.

«Во время инцидента присутствовало от 40 до 50 человек, включая детей. Кто-то знает, что произошло, и нам нужно, чтобы этот человек сообщил об этом», — заявил возглавивший расследование детектив Брайан Хауи.

Полиция начала расследование убийства. Семью погибшего уведомили о его смерти, с родственниками работают специалисты.

Следователи разыскивают свидетелей, которые находились в районе Erconwald Street, Braybrook Street и площадки Wormwood Scrubs с 18:00 до 20:00. Полицию также интересуют люди с оружием, подозрительные велосипедисты и машины, которые могли двигаться на высокой скорости. Правоохранители просят передать фотографии, записи с телефонов, видеорегистраторов, дверных камер и материалы из соцсетей.

Ранее два человека погибли при стрельбе в торговом центре Лос-Анджелеса. Инцидент произошёл в районе Нортридж недалеко от Калифорнийского университета. Около 23:00 полиция приехала на вызов из-за нарушения тишины, после чего сотрудники услышали выстрелы. К месту происшествия направили машины скорой помощи и пожарной службы, другие обстоятельства случившегося на момент публикации не раскрывались.