Привычка часто вставать по ночам в туалет и другие изменения мочеиспускания могут быть поводом провериться на рак предстательной железы. О симптомах опасного заболевания, которые мужчины нередко оставляют без внимания, рассказал британскому изданию Daily Mirror врач общей практики Джефф Фостер.

Главное коварство рака простаты заключается в том, что на ранних стадиях он зачастую никак себя не проявляет. Первые жалобы могут возникнуть, когда опухоль увеличивается и начинает сдавливать мочеиспускательный канал.

Насторожить мужчину должны участившиеся позывы к мочеиспусканию, ослабление или прерывистость струи, трудности с опорожнением мочевого пузыря и ощущение его наполненности даже после посещения туалета. Особого внимания требует появление крови в моче или сперме.

На более поздних стадиях заболевания могут появляться постоянные боли в костях, пояснице, тазу и бёдрах, беспричинная потеря веса и хроническая усталость.

Фостер рекомендовал мужчинам старше 50 лет уделять особое внимание проверке здоровья простаты. В России, как ранее рассказывал Life.ru, анализ крови на простатспецифический антиген (ПСА) входит в программу диспансеризации для мужчин в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет. При повышенных показателях пациента направляют на дополнительное обследование.