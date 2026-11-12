Грузинский полузащитник французского «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия поддержал соотечественника, бывшего чемпиона UFC Мераба Двалишвили, после массовой драки с российским бойцом Усманом Нурмагомедовым в Абу-Даби. Футболист раскритиковал действия участников потасовки и заявил, что гордится поведением грузинских спортсменов.

«Мераб, Саба! Спасибо, мы рядом с вами! Вы ещё раз показали миру, что значит быть грузином, мужчиной и человеком», — написал Кварацхелия в соцсетях.

Футболист также осудил предполагаемое нападение со спины и численное превосходство противников Двалишвили и его товарища, борца Сабы Лазишвили.

«В отличие от тех, кто трусливо подкрадывается сзади и в неравных условиях попытался вас задеть. Мужчины так не поступают, и, конечно же, у них это не вышло, и с грузинами никогда не выйдет», — добавил Кварацхелия.

Конфликт произошёл 11 ноября в холле гостиницы в Абу-Даби. По словам Двалишвили, он давал интервью перед турниром борцовской лиги Real American Freestyle, когда к нему подошли Усман Нурмагомедов и несколько сопровождавших его человек. На опубликованном видео видно, как россиянин наносит грузинскому спортсмену удар по лицу, после чего начинается массовая потасовка.

Двалишвили утверждает, что его и Лазишвили атаковали со спины и продолжили избивать даже после того, как они оказались на полу.

По данным ТАСС, после драки были задержаны десять человек. Позднее источник агентства сообщил, что Усман Нурмагомедов и другие участники конфликта находились под стражей более 12 часов.

Инцидент вызвал споры среди известных бойцов. В частности, чемпион UFC Ислам Махачев выступил в защиту Нурмагомедова, напомнив о предыдущем конфликте Двалишвили с дагестанским борцом Ахмедом Гаджимагомедовым в Тбилиси.