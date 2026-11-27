Музыка больше не играет: В Белоруссии решили заблокировать Spotify
В Белоруссии с 1 декабря ограничат доступ к Spotify из-за долгов по налогам
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Белоруссии с 1 декабря ограничат доступ к шведскому музыкальному сервису Spotify из-за налоговой задолженности. О соответствующем решении сообщило Министерство по налогам и сборам республики.
Компания так и не рассчиталась с белорусским бюджетом по налогу на добавленную стоимость, несмотря на работу, которую проводило с ней ведомство. Сведения о должнике внесли в официальный перечень на сайте министерства.
Под ограничения попадут сайт Spotify, веб-плеер и мобильное приложение. В результате компания лишится возможности распространять свой контент на территории республики и зарабатывать на местных подписчиках.
«По вопросам, связанным с возвратом денежных средств за неоказанные услуги, следует обращаться к компании-нерезиденту», — пояснили в ведомстве.
Ранее на Украине признали невозможность добиться блокировки русскоязычных песен на международных музыкальных платформах. Киев не смог договориться об удалении композиций со Spotify, Deezer, Apple Music и YouTube.
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