В Белоруссии с 1 декабря ограничат доступ к шведскому музыкальному сервису Spotify из-за налоговой задолженности. О соответствующем решении сообщило Министерство по налогам и сборам республики.

Компания так и не рассчиталась с белорусским бюджетом по налогу на добавленную стоимость, несмотря на работу, которую проводило с ней ведомство. Сведения о должнике внесли в официальный перечень на сайте министерства.

Под ограничения попадут сайт Spotify, веб-плеер и мобильное приложение. В результате компания лишится возможности распространять свой контент на территории республики и зарабатывать на местных подписчиках.

«По вопросам, связанным с возвратом денежных средств за неоказанные услуги, следует обращаться к компании-нерезиденту», — пояснили в ведомстве.

Ранее на Украине признали невозможность добиться блокировки русскоязычных песен на международных музыкальных платформах. Киев не смог договориться об удалении композиций со Spotify, Deezer, Apple Music и YouTube.