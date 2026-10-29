Музыка вернулась в обновлённые стены: В Геническе преобразилась школа искусств для 269 детей

В Геническе Херсонской области после капитального ремонта детской школы искусств обновили концертный зал, музыкальные классы и помещения для творческих занятий. О результатах работ рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.

Владимир Сальдо и Сергей Кириенко осмотрели школу искусств в Генически после капремонта. Видео © МАКС / Владимир Сальдо

Вместе с первым заместителем руководителя Администрации президента России Сергеем Кириенко глава региона осмотрел обновлённое здание. В январе Кириенко уже посещал школу, когда ремонт только начинался, а теперь вернулся, чтобы оценить проделанную работу.

Гости побывали в концертном зале, рассчитанном на 100 зрителей, и музыкальных классах. Воспитанники школы продемонстрировали свои навыки игры на фортепиано, кларнете и электрогитаре. По словам Сальдо, Кириенко высоко оценил выступления юных музыкантов и остался доволен результатами ремонта.

Во время капитального обновления здания строители заменили кровлю и инженерные коммуникации, отремонтировали внутренние помещения, установили газовую систему отопления и оборудовали современные санузлы. Фасаду школы вернули исторический облик.

Кроме того, к зданию возвели пристройку с дополнительными помещениями для занятий вокалом и музыкой. Теперь у 269 воспитанников стало больше возможностей для творческого развития.

Сальдо поблагодарил Минстрой России и Краснодарский край за участие в восстановлении учреждения. Губернатор также отметил внимание Кириенко к развитию социальной инфраструктуры Херсонской области.