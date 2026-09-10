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Опубликовано 10 сентября, 06:26

Поврежденную при атаке БПЛА кровлю театра в Махачкале оперативно восстановят

Обложка © Wikipedia / Vyacheslav Bukharov

Обложка © Wikipedia / Vyacheslav Bukharov

Власти Дагестана пообещали в кратчайшие сроки восстановить кровлю Аварского музыкально-драматического театра имени Гамзата Цадасы в Махачкале, повреждённую в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил врио главы республики Фёдор Щукин.

«Всё, что пострадало из-за вражеской атаки, восстановим. Главное — нет жертв и пострадавших. Повреждённую кровлю Аварского театра оперативно отремонтируем, чтобы наши артисты могли как можно скорее вернуться к репетициям и выходить на сцену, а зрители — посещать спектакли», — написал Щукин.

Врио главы республики уверен, что со всеми задачами власти региона смогут справится в кратчайшие сроки.

ПВО уничтожила 448 украинских БПЛА над Россией за ночь
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Ранее в Махачкале после атаки БПЛА загорелись объекты портовой инфраструктуры и Аварский музыкально-драматический театр имени Гамзата Цадасы. Врио главы Дагестана Фёдор Щукин уточнил, что силы ПВО уничтожили все воздушные цели. Возникшие пожары удалось потушить. По данным региональных властей, в результате атаки ВСУ никто не пострадал.

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Наталья Афонина
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