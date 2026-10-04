МВД допросило 18-летнего парня пропавшей с подругой 12-летней девочки в Сибири

Полицейские допросили 18-летнего молодого человека, который встречался с одной из двух пропавших в Красноярском крае школьниц. Он заявил правоохранителям, что не знает, где сейчас находится девочка.

Речь идёт о 12-летней Диане, которая вместе с девятилетней Златой пропала вечером 3 октября в селе Чулым. Девочки ушли гулять и не вернулись домой, после чего родители обратились за помощью.

Молодой человек был знаком со старшей школьницей и, по данным Baza, состоял с ней в отношениях. Как утверждает канал, его уже опросили полицейские. Официально правоохранительные органы о статусе юноши и содержании разговора с ним пока не сообщали.

В МВД Красноярского края подтвердили, что сотрудники устанавливают круг общения обеих девочек и опрашивают их знакомых. Семья старшей девочки состоит на профилактическом учёте. Поиски продолжаются в Чулыме и соседних населённых пунктах. Волонтёры также расширили зону до Ачинска и территории между ним и селом.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Красноярском крае ищут двух девочек 9 и 12 лет, которые 4 октября ушли гулять в селе Чулым и не вернулись. К поискам привлекли более 40 сотрудников полиции, спасателей и волонтёров; полиция опрашивает знакомых и обследует соседние населённые пункты. Раньше девочки из дома не уходили. Школьницы учились в одном учебном заведении — в третьем и шестом классах