Профсоюзные акции во Франции собрали 176 тысяч человек, передаёт TF1 со ссылкой на МВД страны. Демонстрации стали частью общенациональной забастовки, которую поддержали объединения школьников и студентов.

Явка оказалась ниже прогноза министерства. Накануне его аналитики ожидали от 250 до 360 тысяч участников по всей стране. В Париже, по их оценкам, на улицы должны были выйти 30–60 тысяч человек. Однако к 17:00 по местному времени — 19:00 мск — префектура полиции насчитала 28 тысяч.

Протесты во Франции 17 ноября. Видео © X / Marcel

Профсоюз «Всеобщая конфедерация труда» (CGT), один из организаторов протестов, привёл другие цифры. По его данным, в акциях участвовали 500 тысяч человек, в том числе 175 тысяч в столице.

В Париже и большинстве других городов шествия прошли спокойно. В Нанте участники демонстрации вступили в столкновения с полицией. Для разгона толпы силовики применили водомёт и слезоточивый газ.