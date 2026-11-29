Россиянам, которые столкнулись со взломом аккаунта на «Госуслугах», необходимо как можно скорее сменить пароль, проверить историю авторизаций и завершить все активные сеансы. Такие рекомендации дали в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.

«На портале «Госуслуги» выйти из всех активных сессий, сменить пароль, проверить историю входов и отключить подозрительные устройства», — приводит рекомендации ведомства РИА «Новости».

Чтобы защитить личные данные от повторного взлома, в полиции советуют придумать сложный пароль, который человек не использует на других сайтах. Дополнительную защиту аккаунта обеспечит двухфакторная аутентификация.

Пострадавшим от действий мошенников также необходимо собрать и сохранить доказательства преступления. В частности, следует сделать скриншоты переписки с аферистами, сохранить записи разговоров и номера телефонов, с которых поступали звонки. После этого необходимо обратиться в полицию, чтобы зафиксировать факт незаконного доступа к аккаунту.

Ранее Life.ru писал, как 58-летний житель Москвы потерял более 1,3 миллиона рублей после приглашения в домовой чат в мессенджере. Злоумышленники убедили мужчину, что получили доступ к его аккаунту на «Госуслугах», а сам он якобы стал фигурантом уголовного дела. Полицейские задержали одну из предполагаемых участниц мошеннической схемы — 23-летнюю приезжую. По версии следствия, девушка получила от потерпевшего 200 тысяч рублей.