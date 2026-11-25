Использование одного пароля для нескольких сервисов, подключение к общественному Wi-Fi и публикация личных сведений в социальных сетях повышают риски при использовании цифровых сервисов. Россиянам рекомендуют пересмотреть настройки приватности и усилить защиту учётных записей, пишет РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по Подмосковью.

В полиции советуют не оставлять в открытом доступе дату рождения, домашний адрес и фотографии документов. Для каждого важного аккаунта следует завести уникальный сложный пароль, сохранить его в надёжном менеджере и подключить двухфакторную аутентификацию. Осторожность необходимо соблюдать при работе с банковскими приложениями и порталом «Госуслуги»: для входа в них не стоит использовать публичные беспроводные сети. Перед вводом платёжных и персональных данных также нужно проверять доменное имя сайта и наличие HTTPS.

В ведомстве также призвали не устанавливать программы из непроверенных источников, не предоставлять им избыточные разрешения и не открывать ссылки из сообщений неизвестных отправителей. Коды из СМС, пароли и данные банковских карт нельзя сообщать даже тем, кто представляется сотрудником банка или полиции. МВД просит сообщать правоохранителям обо всех попытках мошенничества, в том числе безуспешных.

Ранее Life.ru писал, что на смартфонах пользователей в России и Белоруссии обнаружили новый опасный троян RatHat, который использует искусственный интеллект для кражи данных и атак на банковские приложения. Вредоносная программа способна незаметно получать доступ к экрану, камере и микрофону телефона, а также вмешиваться в денежные переводы. RatHat распространяется через поддельные сайты и маскируется под обычные приложения. Один из исследованных образцов выдавал себя за новую социальную сеть.