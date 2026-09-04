МВД не подтвердило заявления женщины о «карлике из Сургута»

Полиция не нашла подтверждения заявлениям гражданки Узбекистана о противоправных действиях со стороны бывшего сожителя из Сургута, которого СМИ прозвали «сургутским карликом». Об этом сообщили в УМВД по ХМАО — Югре.

«По факту обращения гражданки о том, что в отношении неё были совершены противоправные действия её бывшим сожителем, сотрудниками полиции по всем обращениям проведены всесторонние проверки, доводы гражданки Узбекистана не нашли своего подтверждения», — заявили в ведомстве нашим коллегам из РИА Новости.

Полиция также проверила утверждение женщины о том, что она попала в больницу после попытки спастись от мужчины. По данным УМВД, в медицинские учреждения Сургута за помощью она не обращалась.

Ранее женщина утверждала, что познакомилась с мужчиной в соцсетях в 2016 году, после чего приехала в Сургут. По её версии, он удерживал её против воли и впоследствии шантажировал интимными фотографиями. Эти обстоятельства в полиции не подтвердили.

4 сентября в СМИ появились сообщения со ссылкой на волонтёров о других женщинах, которые якобы могли пострадать от мужчины. Однако в УМВД подчеркнули, что новых заявлений о его возможных противоправных действиях в полицию Сургута не поступало.

Сейчас мужчина находится за пределами России, уточнили правоохранители.

Ранее Life.ru рассказывал о заявлениях семьи женщины в полицию и её версии многолетнего шантажа. На тот момент публичной оценки этих обвинений со стороны правоохранительных органов ещё не было.