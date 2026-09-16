МВД объяснило, когда нарушение ПДД не будет считаться преступлением

Нарушение ПДД, совершённое для предотвращения более опасной аварии, может не повлечь уголовной ответственности. Однако обстоятельства каждого такого ДТП должны оцениваться отдельно, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Речь идёт о ситуациях крайней необходимости. Например, водитель может быть вынужден резко изменить направление движения из-за чужого манёвра, а затем попасть в аварию с тяжкими последствиями. При этом автомобиль участника, создавшего опасность, может не столкнуться с другими машинами или пешеходами. Одного отсутствия непосредственного контакта недостаточно, чтобы заранее определить виновника происшествия.

«В таких ситуациях не может быть заранее определённого виновника аварии», — пояснила Волк.

Следователям необходимо оценивать действия каждого водителя и устанавливать причинную связь между ними и последствиями ДТП. Отдельно следует выяснять, действовал ли нарушивший ПДД автомобилист в условиях крайней необходимости, исключающей преступность деяния.

В августе Следственный департамент МВД поручил руководителям подчинённых подразделений изучить и учитывать соответствующую позицию Конституционного суда России при расследовании подобных аварий.

Ранее сообщалось, что в России собираются законодательно разделить ответственность за действия беспилотных автомобилей между производителями, операторами и диспетчерами. Соответствующий проект Минтранс намерен направить в Госдуму до конца сентября.