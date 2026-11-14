Россияне, имеющие украинское гражданство, могут заявить о нежелании сохранять его через портал «Госуслуги» или лично в подразделении МВД. При этом использование украинского паспорта после подачи документов может обернуться десятилетним запретом на повторное обращение. Такие разъяснения содержатся в материалах МВД России, с которыми ознакомился ТАСС.

Согласно действующему порядку, заявление принимают в территориальном органе ведомства по месту обращения. После его подачи человек по российскому законодательству считается не имеющим гражданства Украины.

Оформить отказ можно и за детей младше 14 лет. За ребёнка заявление подаёт один из родителей или усыновитель. Если несовершеннолетний остался без попечения родителей, обратиться вправе опекун либо уполномоченный представитель организации, в которой он находится. После принятия документов заявителю выдают подтверждающую справку.

Однако у процедуры есть важное ограничение. Если человек продолжит пользоваться украинским паспортом или реализовывать другие права гражданина Украины, МВД может признать его заявление недействительным. Исключение предусмотрено для действий, направленных непосредственно на прекращение украинского гражданства. В случае выявления нарушения и вынесения соответствующего заключения повторно подать документы разрешат только через десять лет.

Такой механизм действует в России с июня 2023 года. Его установил Федеральный закон № 62-ФЗ, распространяющийся в том числе на россиян, которые ранее пытались выйти из украинского гражданства, но не получили официального подтверждения.

Ранее Life.ru сообщал, что украинцы стали самой многочисленной группой иностранцев, обращавшихся за статусом беженца в России. За девять месяцев 2026 года от граждан Украины поступило 52 таких ходатайства из 193. Следом по числу обращений шли граждане Узбекистана и Таджикистана. При этом получение статуса беженца и признание отсутствия иностранного гражданства — разные юридические процедуры.