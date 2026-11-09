Россия за девять месяцев 2026 года получила 193 обращения от иностранцев, желающих получить статус беженца. Самой многочисленной группой заявителей оказались граждане Украины, хотя за весь период с 2022 года лидируют выходцы из Афганистана и Сирии, сообщает РИА «Новости».

С января по сентябрь российские ведомства зарегистрировали 193 ходатайства. На украинских граждан пришлось 52 из них — больше четверти всех обращений. Следом идут выходцы из Узбекистана (43) и Таджикистана (21). За статусом беженца обращались и граждане Молдавии (пять человек), а также Италии, Латвии, Швеции и Сербии — по одному человеку от каждой страны. В числе заявителей также были граждане Белоруссии, Сирии и Казахстана.

Всего с 2022 года в России подали 1254 ходатайства о признании беженцами. Первое место занимают граждане Афганистана — 332 заявления, второе — Сирии с 301 обращением. Украина находится на третьей позиции: 158 ходатайств.

Ранее Life.ru писал, что за январь–сентябрь 2026 года в России подали заявления о предоставлении временного убежища 25 граждан США, Канады и Великобритании. Среди них 11 американцев, 8 канадцев и 6 британцев. При этом ходатайств о признании беженцами от этих стран за тот же период ведомство не зарегистрировало. На конец сентября временного убежища в России имели 74 иностранца: 38 граждан США, 23 британца и 13 канадцев.