За убежищем — в Россию: МВД назвало число заявлений от американцев, канадцев и британцев
МВД: 25 граждан США, Канады и Британии попросили временное убежище в России
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
За январь–сентябрь 2026 года граждане США, Канады и Великобритании подали в России 25 заявлений о предоставлении временного убежища. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы МВД.
Среди заявителей — 11 американцев, восемь канадцев и шесть британцев. Ходатайств о признании беженцами от граждан этих стран за тот же период ведомство не зафиксировало.
На конец сентября временное убежище в России имели 74 гражданина трёх государств: 38 — США, 23 — Великобритании и 13 — Канады.
За третий квартал число обладателей временного убежища среди канадцев выросло с девяти до 13, среди британцев — с 22 до 23. Среди американцев показатель снизился с 41 до 38. Причины изменений в приведённых данных не раскрываются.
Ранее Life.ru рассказывал, что российские консульства регулярно получают запросы от канадцев о переезде на длительный срок. По словам посла РФ в Оттаве Олега Степанова, десятки жителей Канады воспользовались отдельным визовым механизмом для иностранцев, разделяющих традиционные российские ценности.
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