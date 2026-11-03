За январь–сентябрь 2026 года граждане США, Канады и Великобритании подали в России 25 заявлений о предоставлении временного убежища. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы МВД.

Среди заявителей — 11 американцев, восемь канадцев и шесть британцев. Ходатайств о признании беженцами от граждан этих стран за тот же период ведомство не зафиксировало.

На конец сентября временное убежище в России имели 74 гражданина трёх государств: 38 — США, 23 — Великобритании и 13 — Канады.

За третий квартал число обладателей временного убежища среди канадцев выросло с девяти до 13, среди британцев — с 22 до 23. Среди американцев показатель снизился с 41 до 38. Причины изменений в приведённых данных не раскрываются.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские консульства регулярно получают запросы от канадцев о переезде на длительный срок. По словам посла РФ в Оттаве Олега Степанова, десятки жителей Канады воспользовались отдельным визовым механизмом для иностранцев, разделяющих традиционные российские ценности.