За январь — сентябрь 2026 года в Россию въехали 18 788 граждан Украины. Это на 6564 человека меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом пишет ТАСС.

Частные визиты стали самой распространённой целью поездок: её указали 17 921 человек. Деловую цель обозначили 547 прибывших, учебную — 130, рабочую — 91. Ещё 69 граждан Украины приехали в Россию как туристы. В статистику также вошли 28 человек, пересёкших границу транзитом, и двое представителей обслуживающего персонала.

Основным способом въезда оставался воздушный транспорт. Самолётами воспользовались 18 587 человек. На автомобилях прибыли 160 граждан Украины, пешком — 41.

Ранее офицер ВСУ предложил запретить выезд с Украины гражданам с 15 лет. Он считает, что это поможет остановить отток молодёжи и школьников. По мнению военного, текущие правила пересечения границы создают риски для будущего страны, и их можно устранить с помощью нового закона.