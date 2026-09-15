МВД объявило в розыск бизнесмена Лифшица по уголовной статье

Министерство внутренних дел России объявило в розыск предпринимателя Михаила Лифшица по уголовной статье. Соответствующая карточка появилась в ведомственной базе.

При этом конкретная статья УК РФ, по которой разыскивают бизнесмена, в карточке не указана.

Лифшиц занимал пост председателя совета директоров АО «Ротек», входившего в группу «Ренова». По версии МВД, предприниматель с помощью менеджеров компании мог организовать хищение более 84,6 млн рублей.

Также ранее МВД России объявило в розыск блогера Дмитрия Пуркина*, известного под псевдонимом Дед Архимед. Его карточка появилась в ведомственной базе. Детали материалов дела не раскрываются.

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