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Опубликовано 14 сентября, 21:09

МВД объявило в розыск бизнесмена Лифшица по уголовной статье

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Министерство внутренних дел России объявило в розыск предпринимателя Михаила Лифшица по уголовной статье. Соответствующая карточка появилась в ведомственной базе.

При этом конкретная статья УК РФ, по которой разыскивают бизнесмена, в карточке не указана.

Лифшиц занимал пост председателя совета директоров АО «Ротек», входившего в группу «Ренова». По версии МВД, предприниматель с помощью менеджеров компании мог организовать хищение более 84,6 млн рублей.

Экс-министр связи Николай Никифоров объявлен в розыск
Экс-министр связи Николай Никифоров объявлен в розыск

Также ранее МВД России объявило в розыск блогера Дмитрия Пуркина*, известного под псевдонимом Дед Архимед. Его карточка появилась в ведомственной базе. Детали материалов дела не раскрываются.

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* Внесён в России в реестр иноагентов.

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Виталий Приходько
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