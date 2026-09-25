МВД объявило в розыск фигуриста Александра Гнедина по уголовной статье
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Российского фигуриста Александра Гнедина, выступавшего в танцах на льду, объявили в розыск по уголовной статье. Соответствующая информация появилась в базе МВД России.
В карточке спортсмена указано, что его разыскивают на основании Уголовного кодекса. При этом конкретная статья, по которой ведётся розыск, не называется.
Гнедин имеет звание кандидата в мастера спорта. Ранее он участвовал в соревнованиях по танцам на льду (в паре с Ангелиной Зиминой), в том числе выступал на Кубке России по фигурному катанию. С 2022 года живёт в Испании.
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* Включены в перечень иностранных агентов Минюста РФ.