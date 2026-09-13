МВД перечислило случаи обязательной замены водительских прав

Водительское удостоверение необходимо заменить после истечения срока действия, при изменении персональных данных владельца, а также в случае утраты или хищения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

«Водительское удостоверение подлежит обязательной замене в случаях истечения срока его действия, изменения содержащихся в ВУ персональных данных его владельца», — уточнили в ведомстве.

Поменять права также потребуется, если они стали непригодны для дальнейшего использования из-за износа, повреждения или других причин. Обязательным условием является невозможность визуально определить сведения, указанные в документе или его части.

Ещё одним основанием для замены водительского удостоверения в МВД назвали подтверждённые изменения в состоянии здоровья водителя. Речь идёт в том числе о медицинских показаниях, которые ранее не выявлялись.

Ранее стало известно, что в 2026 году водителям придётся заменить права, срок действия которых истекает, а также удостоверения, автоматически продлённые на три года в 2022–2023 годах. Кроме того, документ необходимо менять при смене персональных данных, утрате или повреждении, а езда с просроченными правами грозит штрафом от 5 до 15 тысяч рублей.