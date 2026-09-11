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Регион
Опубликовано 11 сентября, 13:32

За руль нельзя: МВД объяснило, что делать с просроченными правами

МВД напомнило о запрете ездить с просроченными правами

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российским водителям запрещено садиться за руль с недействительным водительским удостоверением, срок которого истёк. Об этом напомнили в пресс-центре столичного главка МВД России.

В ведомстве уточнили, что особый порядок сохраняется для удостоверений, срок действия которых истекал с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025-го: они автоматически продлевались на три года. Однако отсчитывать этот период нужно от первоначальной даты окончания прав.

Таким образом, если трёхлетний срок автоматического продления уже закончился, удостоверение необходимо заменить и управлять автомобилем с ним нельзя.

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При этом МВД отмечает, что жёсткого срока, в течение которого водитель обязан получить новое удостоверение после окончания старого, нет. Ограничение касается именно управления автомобилем: пока права не заменены, садиться за руль нельзя.

Для замены водительского удостоверения потребуются медицинская справка, заявление, паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а также старые права. Повторно сдавать экзамены в Госавтоинспекции при такой замене не требуется.

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В России водительское удостоверение обычно выдаётся на десять лет. С 1 января 2026 года автоматическое продление новых истекающих прав больше не применяется.

Ранее Life.ru рассказывал, кому из российских водителей необходимо заменить права в 2026 году. За управление автомобилем с просроченным удостоверением может грозить штраф от пяти до 15 тысяч рублей.

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Марина Фещенко
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