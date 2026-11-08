Среди погибших и пострадавших при массовой стрельбе в центре польского Кракова оказались граждане пяти иностранных государств, включая Россию. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Польши Каролина Галецкая. Трагедия произошла 7 ноября на Главной рыночной площади города, где вооружённый мужчина открыл огонь по случайным прохожим.

По информации польских властей, среди жертв и раненых есть граждане Великобритании, Австрии, Германии, России и Португалии.

Персональные данные пострадавших и подробности их состояния в МВД Польши раскрывать не стали. Известно, что в результате нападения погибли шесть человек, ещё 15 получили ранения. Среди пострадавших оказались двое сотрудников полиции.

Нападение произошло днём 7 ноября. По данным правоохранителей, 24-летний гражданин Польши в камуфляжной одежде въехал на территорию исторического центра города и начал стрелять по прохожим. При попытке задержания мужчина вступил в перестрелку с полицейскими, получил ранения и был госпитализирован.

Позднее в доме подозреваемого в городе Островец-Свентокшиский обнаружили тела трёх человек. По информации польской полиции, погибшими оказались родители и сестра убийцы. Обстоятельства их смерти также расследуются.

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал произошедшее террористическим актом. В стране объявили двухдневный национальный траур 8 и 9 ноября, а власти Кракова продлили городские траурные мероприятия до 11 ноября.

Ранее Life.ru рассказывал о новых обстоятельствах массового убийства в Кракове. После задержания подозреваемого польские силовики отправились проверять его жилище, где обнаружили тела трёх человек. Премьер-министр Дональд Туск первоначально сообщил, что возможных погибших заметили на снимках, полученных с беспилотника. Позднее полиция подтвердила обнаружение тел.