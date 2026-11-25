МВД России рекомендовало автомобилистам не отказываться от физических водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортных средств (СТС), несмотря на возможность предъявлять их через мессенджер «Макс». О нюансах использования электронных документов рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Согласно вступившим в силу 8 сентября поправкам в ПДД, предъявление инспектору QR-кода с данными водительских документов приравнивается к предъявлению оригиналов. Однако для работы сервиса необходимо стабильное подключение к мобильному интернету.

Если водитель окажется вне зоны покрытия сети или столкнётся с временными ограничениями связи, ему придётся предъявить инспектору оригиналы прав и СТС.

Напомним, 25 ноября в «Максе» заработала функция предъявления водительских документов через Цифровой ID. Для её использования автомобилисту необходимо открыть вкладку «Транспорт» и выбрать нужный документ. Доступ к сервису можно защитить ПИН-кодом, отпечатком пальца или распознаванием лица. К Цифровому ID уже подключились более 10 миллионов россиян.