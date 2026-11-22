Российские автомобилисты могут остаться без права управления транспортом на срок от одного месяца до трёх лет. Такое наказание назначается исключительно по решению суда за определённые административные нарушения. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

В ведомстве пояснили, что порядок применения этой меры закреплён в статье 3.8 КоАП РФ. Она предусматривает лишение специального права за серьёзное или неоднократное нарушение установленных правил.

«При этом срок лишения специального права не может быть менее одного месяца и более трёх лет», — подчеркнули в министерстве.

Основанием для наказания также может стать уклонение от исполнения ранее назначенной административной санкции либо нарушение временного запрета на управление транспортом, введённого в рамках исполнительного производства.

В МВД уточнили, что за ряд конкретных нарушений ПДД максимальный срок лишения водительского удостоверения составляет два года.

Такое наказание грозит автомобилистам за управление машиной в нетрезвом состоянии, передачу руля пьяному человеку, отказ от медицинского освидетельствования, а также незаконное использование специальных световых и звуковых сигналов во время движения.

Аналогичные санкции предусмотрены за нарушение правил, повлёкшее причинение вреда здоровью средней тяжести.

Кроме того, водитель рискует лишиться удостоверения, если употребит алкоголь или наркотики после ДТП либо остановки сотрудником полиции до прохождения проверки на состояние опьянения.

Конкретный срок наказания зависит от совершённого правонарушения и соответствующей статьи КоАП, пишет ТАСС.