В МВД перечислили случаи, при которых водительское удостоверение признают недействительным и аннулируют. Лишиться документа можно не только после истечения срока его действия, но и при изменении персональных данных, проблемах со здоровьем или утрате прав.

В пресс-центре МВД России пояснили ТАСС, что основанием для аннулирования становится смена персональных данных владельца, указанных в удостоверении. Документ также перестаёт действовать, если его срок истёк.

Ещё одна причина — повреждение или износ водительских прав. Если информация на бланке стала нечитаемой и её невозможно определить визуально, удостоверение признают непригодным для использования.

Аннулировать документ могут и в том случае, если его выдали на основании поддельных документов или с нарушением установленной процедуры. Такое же решение принимается после заявления владельца об утрате или хищении прав, а также при выдаче ему нового удостоверения.

Отдельное основание связано с состоянием здоровья автомобилиста. Если у водителя подтвердят медицинские противопоказания или ранее не выявленные ограничения к управлению транспортом, его удостоверение также подлежит аннулированию.

Кроме того, права признают недействительными после поступления сведений о смерти их владельца, уточнили в МВД.