МВД предупредило о краже денег через поддельный ИИ-редактор фотографий
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
МВД предупреждает о мошенниках, которые рекламируют в соцсетях поддельное приложение для обработки фотографий с помощью искусственного интеллекта. Под видом фоторедактора они распространяют вредоносную программу для кражи денег.
В объявлениях пользователям обещают быстро обработать личный фотоархив с помощью нейросети. Как пишет ТАСС, для этого предлагают перейти по ссылке и скачать приложение. После его установки и перезагрузки смартфона злоумышленники получают удалённый доступ к устройству и списывают деньги со счетов владельца.
В МВД советуют устанавливать приложения только из официальных магазинов и не скачивать программы по ссылкам из рекламы в социальных сетях.
Ранее Life.ru сообщал, что аферисты получают доступ к банковским приложениям россиян через перехват кодов из СМС. Для этого они убеждают владельцев смартфонов скачать якобы полезное приложение. Ссылку или установочный файл присылают сами мошенники — под видом программы скрывается вредоносное ПО.