МВД призвало не хранить в смартфоне пароли и банковские данные

Пароли, банковские данные и сканы документов не стоит хранить в памяти смартфона. Такие сведения могут использовать злоумышленники для взлома аккаунтов, шантажа и вымогательства, сообщили в МВД. Об этом пишет РИА «Новости».

В ведомстве советуют переносить документы в защищённые облачные хранилища с двухфакторной аутентификацией. Интимные фотографии рекомендуют удалить с телефона или спрятать в закрытой папке с паролем. Для паролей МВД рекомендует использовать менеджеры паролей. Записывать их в заметках, сохранять в браузере или пересылать самому себе через мессенджеры не следует.

Не стоит оставлять в переписках и номера банковских карт, PIN-коды и адреса. Сообщения о переводах, поступлениях и балансе также советуют регулярно удалять: по ним злоумышленники могут понять финансовые привычки человека.

А ранее стало известно, что данные до 18 млн игроков Minecraft могли оказаться в распоряжении хакеров и попасть на продажу в даркнет. На форумах практически одновременно появились два объявления о продаже крупных баз. Автор одного утверждает, что располагает 18 млн записей, второго — девятью миллионами. В качестве доказательства продавцы приложили образцы данных. Однако эксперты выяснили, что оба сэмпла, вероятно, представляют собой один и тот же массив из тысячи записей, собранных всего с трёх серверов Minecraft.