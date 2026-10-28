МВД: С розыска сняли 665 найденных в России машин, разыскиваемых Канадой и ФРГ

Из 813 транспортных средств, обнаруженных в России и разыскиваемых Канадой и Германией, с розыска сняли 665 — почти 82%. Такие данные на середину октября 2026 года опубликовал пресс-центр МВД РФ.

Результата удалось добиться при взаимодействии российского Национального центрального бюро Интерпола с Генеральным секретариатом организации и зарубежными правоохранительными органами, следует из сообщения ведомства.

По данным МВД, немецкое бюро Интерпола с февраля 2022 года не отвечало на уведомления об обнаруженных автомобилях. Российская сторона направила Генеральному секретариату список машин для проверки правомерности хранения сведений об их розыске. После дальнейшего взаимодействия число автомобилей, разыскиваемых Германией, сократилось на 108.

Контакт с канадскими правоохранителями также восстановили при содействии Генерального секретариата. Как сообщили в МВД, с сентября 2025 года Канада начала предоставлять ранее запрошенные сведения — подтверждать актуальность розыска либо сообщать о его прекращении.

Ведомство также предложило усовершенствовать работу с базой похищенного автотранспорта Интерпола. Эти предложения поддержали. В МВД рассчитывают, что изменения помогут сохранять актуальность сведений.

Ранее Life.ru рассказывал о публикации The New York Times, посвящённой вывозу похищенных в Канаде автомобилей в Россию. По данным газеты, машины перевозили в контейнерах через посредников, в том числе под видом запчастей.