МВД считает главу Mixit Пая организатором преступной группы

Следствие считает гендиректора производителя косметики Mixit Олега Пая организатором преступной группы. Об этом представитель МВД заявил в Тверском районном суде Москвы, где рассматривается вопрос о продлении ему меры пресечения.

«Преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору, в которой Пай играл организующую, координирующую и направляющую роль», — заявил следователь МВД.

Паю предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. В случае признания виновным ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

Уголовное дело было возбуждено в 2024 году, после чего его прекращали и вновь возобновляли. 19 сентября Тверской суд Москвы отправил бизнесмена под домашний арест.

Ранее Life.ru сообщал, что Мосгорсуд отказался смягчать домашний арест Олегу Паю. Предприниматель настаивал, что действующие ограничения мешают ему руководить компанией, однако его жалобу оставили без удовлетворения.

Олег Пай — российский предприниматель, сооснователь и генеральный директор косметического бренда Mixit. Компанию он запустил в 2014 году вместе с Еленой Назаровой. До этого Пай занимался мебельным бизнесом и основал интернет-магазин HomeMe.