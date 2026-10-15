Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 октября, 11:35

МВД считает главу Mixit Пая организатором преступной группы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Georgy Dzyura

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Georgy Dzyura

Следствие считает гендиректора производителя косметики Mixit Олега Пая организатором преступной группы. Об этом представитель МВД заявил в Тверском районном суде Москвы, где рассматривается вопрос о продлении ему меры пресечения.

«Преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору, в которой Пай играл организующую, координирующую и направляющую роль», — заявил следователь МВД.

Паю предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. В случае признания виновным ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

Уголовное дело было возбуждено в 2024 году, после чего его прекращали и вновь возобновляли. 19 сентября Тверской суд Москвы отправил бизнесмена под домашний арест.

Ранее Life.ru сообщал, что Мосгорсуд отказался смягчать домашний арест Олегу Паю. Предприниматель настаивал, что действующие ограничения мешают ему руководить компанией, однако его жалобу оставили без удовлетворения.

Бывшего совладельца «Ленты» Дмитрия Костыгина задержали в Москве
Бывшего совладельца «Ленты» Дмитрия Костыгина задержали в Москве

Олег Пай — российский предприниматель, сооснователь и генеральный директор косметического бренда Mixit. Компанию он запустил в 2014 году вместе с Еленой Назаровой. До этого Пай занимался мебельным бизнесом и основал интернет-магазин HomeMe.

Новости о расследованиях, уголовных делах и громких судебных процессах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar