Сооснователь Mixit Пай не добился смягчения домашнего ареста

Мосгорсуд отказался смягчать меру пресечения находящемуся под домашним арестом сооснователю косметического бренда Mixit Олегу Паю. Решение по его апелляции огласили 7 октября, передаёт РИА «Новости».

Предприниматель настаивал, что действующие ограничения не позволяют ему руководить компанией. Однако вышестоящая инстанция оставила постановление Тверского суда без изменений, а жалобу — без удовлетворения. Таким образом, Пай продолжит находиться дома как минимум до 18 октября.

Под такую меру пресечения бизнесмена отправили в середине сентября. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Максимальное наказание по вменяемой статье составляет десять лет лишения свободы.

Напомним, Олега Пая задержали в Москве 19 сентября по подозрению в мошенничестве. До этого силовики проводили обыски в офисе Mixit и по адресам руководителей бренда, при этом подробности уголовного дела на тот момент не раскрывались. В тот же день Тверской суд отправил предпринимателя под домашний арест. Дело квалифицировали по части 4 статьи 159 УК РФ, а размер предполагаемого ущерба публично не назывался. Уже 21 сентября стало известно, что Пай обжаловал избранную ему меру пресечения.