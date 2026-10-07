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Регион
Опубликовано 7 октября, 17:27

Сооснователь Mixit Пай не добился смягчения домашнего ареста

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/oleg_pay

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/oleg_pay

Мосгорсуд отказался смягчать меру пресечения находящемуся под домашним арестом сооснователю косметического бренда Mixit Олегу Паю. Решение по его апелляции огласили 7 октября, передаёт РИА «Новости».

Предприниматель настаивал, что действующие ограничения не позволяют ему руководить компанией. Однако вышестоящая инстанция оставила постановление Тверского суда без изменений, а жалобу — без удовлетворения. Таким образом, Пай продолжит находиться дома как минимум до 18 октября.

Под такую меру пресечения бизнесмена отправили в середине сентября. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Максимальное наказание по вменяемой статье составляет десять лет лишения свободы.

«Рейдерский захват»: Соосновательница MIXIT высказалась после ареста Пая и попросила помощи
«Рейдерский захват»: Соосновательница MIXIT высказалась после ареста Пая и попросила помощи

Напомним, Олега Пая задержали в Москве 19 сентября по подозрению в мошенничестве. До этого силовики проводили обыски в офисе Mixit и по адресам руководителей бренда, при этом подробности уголовного дела на тот момент не раскрывались. В тот же день Тверской суд отправил предпринимателя под домашний арест. Дело квалифицировали по части 4 статьи 159 УК РФ, а размер предполагаемого ущерба публично не назывался. Уже 21 сентября стало известно, что Пай обжаловал избранную ему меру пресечения.

Больше новостей о расследованиях и судебных разбирательствах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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