Бывшего совладельца «Ленты» Дмитрия Костыгина задержали в Москве

Бывшего совладельца ретейлеров «Лента» и «Юлмарт» Дмитрия Костыгина задержали в Москве по делу об особо крупном мошенничестве. По данным «Фонтанки», 6 октября предпринимателя доставили с Ленинградского вокзала в УВД по Центральному округу столицы.

После принудительного привода бизнесмена задержали и поместили в изолятор временного содержания на Петровке. 8 октября Таганский районный суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

По информации собеседников издания, дело связано с событиями 2017 года. Тогда структуры «Юлмарта», как утверждается, заключили договор с компанией «Беркс» на поставку компьютерной и телефонной техники, мебели, офисного оборудования и бытовых товаров.

Следствие полагает, что при заключении соглашения Костыгин и его предполагаемые сообщники скрыли реальное финансовое положение ретейлера. В результате поставленные товары, по версии обвинения, не были оплачены.

Предполагаемый ущерб оценивается как минимум в миллион рублей. Эти обстоятельства приводятся со ссылкой на собеседников «Фонтанки»; окончательная оценка доказательств относится к компетенции суда.

Костыгин известен как один из заметных предпринимателей российского розничного рынка 2000-х и 2010-х годов. Вместе с Августом Мейером он владел долями в «Ленте», которые партнёры продали в 2011 году, а позднее развивал интернет-ретейлер «Юлмарт».

Дмитрий Костыгин — петербургский предприниматель, родившийся в 1972 году в Арзамасе. Окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов. В разные годы участвовал в развитии сетей «Лента», «Юлмарт», «Рив Гош» и «Улыбка радуги». В 2010-х годах «Юлмарт» столкнулся с корпоративным конфликтом, финансовыми проблемами и банкротством. В 2024 году Костыгина и Августа Мейера признали виновными по делу о причинении имущественного ущерба, однако от наказания освободили в связи с истечением срока давности. Вину они не признавали.

Ранее в Москве задержали Олега Пая по подозрению в мошенничестве. До этого силовики проводили обыски в офисе Mixit и по адресам руководителей бренда, при этом подробности уголовного дела на тот момент не раскрывались. В тот же день Тверской суд отправил предпринимателя под домашний арест. Дело квалифицировали по части 4 статьи 159 УК РФ, а размер предполагаемого ущерба публично не назывался. Уже 21 сентября стало известно, что Пай обжаловал избранную ему меру пресечения.