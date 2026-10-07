МВД: Telegram отказался помогать полиции РФ бороться с пропагандой наркотиков

Telegram не взаимодействует с российской полицией в борьбе с пропагандой наркотиков и не передаёт правоохранителям необходимую информацию. Об этом сообщил врио начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Кирилл Смуров.

По его словам, мессенджер наряду с даркнетом остаётся одной из площадок, через которые подростков вовлекают в преступления, связанные с наркотиками.

«Есть целый ряд небезызвестных сетей, тот же самый <…> Telegram, основатель которого, к сожалению, в общем-то, занимает антироссийские позиции, откровенно скажу, на наше предложение о контактах не реагирует», — сказал Смуров на заседании президиума Общественного совета при МВД России.

Представитель ведомства пояснил, что удалением групп с пропагандой наркотиков должны заниматься сами операторы площадок.

«Telegram не реагирует ни на что и информацией не делится», — подчеркнул Смуров.

С 2022 года в России зарегистрировано более 153 тысяч преступлений, совершённых с использованием Telegram. Роскомнадзор ранее направил команде мессенджера свыше 150 тысяч требований об удалении противоправного контента. В июле 2026 года основателю Telegram Павлу Дурову предъявили обвинение в содействии террористической деятельности, а Росфинмониторинг внёс его в перечень террористов и экстремистов. О выпуске обновлённой редакции перечня 30 июля сообщила сама служба.