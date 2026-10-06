Telegram накопил более 45 млн рублей долгов по штрафам в России

Долги Telegram по штрафам в России превысили 45 млн рублей, а против мессенджера открыли 29 исполнительных производств. Часть задолженности уже пытаются взыскать в принудительном порядке, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Речь идёт о штрафах, которые Telegram назначили Роскомнадзор и мировые судьи Москвы за нарушения российского законодательства. По данным собеседника агентства, три исполнительных производства сейчас находятся на стадии принудительного взыскания — их общая сумма составляет около 8 млн рублей.

Остальные производства были прекращены на основании пункта 3 части 1 статьи 46 закона «Об исполнительном производстве». Сейчас сумма долга мессенджера превышает 45,1 млн рублей.

Таким образом, мессенджеру предстоит погасить накопившуюся задолженность по решениям российских органов и судов. Сколько именно Telegram уже выплатил по отдельным штрафам, не уточняется.

Ранее Life.ru писал, что МВД пресекло работу крупной площадки в Telegram, торговавшей доступом к закрытым базам данных. Канал предлагал сведения из баз операторов связи, банков и государственных органов. Правоохранители установили организатора ресурса и сообщили о его задержании.